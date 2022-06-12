ثلاثي إيطاليا يغيب عن مباراة ألمانيا

روما-سانا

أعلن المنتخب الإيطالي لكرة القدم غياب ثلاثة من لاعبيه عن مواجهة المنتخب الألماني ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول بدوري الأمم الأوروبية.

ووفق الموقع الرسمي للاتحاد فإن الجهاز الفني للمنتخب استبعد كل من أليساندرو فلورينزي وتوماس بوبيغا بسبب الإصابة إضافة إلى اللاعب ساندرو تونالي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية وبالتالي سيغيبون عن موقعة ألمانيا الثلاثاء المقبل.

وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية برصيد خمس نقاط تليها هنغاريا بأربع نقاط ثم المنتخب الألماني بثلاثة بينما تأتي إنكلترا رابعاً بنقطتين.

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