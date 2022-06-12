افتتاح وحدة إنتاجية جديدة لشركة وسيم للألبسة بريف جبلة تؤمن 60 فرصة عمل

اللاذقية-سانا

افتتحت وزارة الصناعة اليوم وحدة إنتاجية جديدة للشركة العامة للألبسة الجاهزة (وسيم) في قرية بسنديانة بريف جبلة لتكون الحادية عشرة لها على مستوى سورية والسادسة في المحافظة.

وتؤمن الوحدة التي افتتحت بالتعاون بين وزارتي الصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والفعاليات الأهلية نحو 60 فرصة عمل في الوردية الواحدة من ذوي الشهداء والجرحى ومحتاجي العمل من أبناء القرية وجوارها.

وتضم الوحدة نحو 40 آلة خياطة ومتمماتها من آلات قص وتوضيب نهائي للمنتج وفق مدير عام شركة (وسيم) يعرب زريق الذي أوضح لمراسل سانا أن الوحدة الإنتاجية الجديدة بمثابة معمل متكامل تؤمن فرص عمل وتدريباً نوعياً على مهن الخياطة ضمن الاهتمام الحكومي بدعم التنمية الريفية.

وأكد وزير الصناعة زياد صباغ أهمية الوحدات الإنتاجية في توفير التدريب وفرص العمل للسيدات من ذوي الشهداء والجرحى بما يساعدهن في تحسين مستواهن المعيشي.

وأشار صباغ إلى أن التوسع بالوحدات الإنتاجية على مستوى مناطق سورية يسهم بارتفاع العوائد الاقتصادية لشركة (وسيم) ويلبي متطلبات عملها والعقود التي تنفذها.

من جهته لفت محافظ اللاذقية عامر هلال إلى الحرص على توفير كل متطلبات التوسع بهذه الوحدات الإنتاجية لتشمل مختلف مناطق المحافظة لأن لها بعدين تنموي واجتماعي وتقديم كل التسهيلات لنجاح عملها.

شارك في افتتاح الوحدة واللقاءات مع العمال والصناعيين أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم إسماعيل.

في سياق متصل التقى وزير الصناعة الكوادر الإدارية والفنية والعمال في شركتي الغزل والنسيج في جبلة ومعمل التبغ واستمع منهم إلى ظروف العمل ومتطلباته بهدف الوقوف على معوقات العمل لدى الشركات الصناعية العامة.

وخلال لقائه بالقائمين على عدد من منشآت القطاع الصناعي الخاص المنتشرة في اللاذقية ومنها منشآت لإنتاج الأوراق الصحية والنسيج والحديد والمواد الغذائية والعصائر نوه الوزير صباغ بأن الوزارة تولي اهتماماً بعملية الإنتاج الصناعي التي دارت عجلتها في محافظة اللاذقية حديثاً والتي استقبلت أيضاً العديد من الصناعيين الذين نقلوا منشآتهم إليها إصراراً منهم على الوقوف إلى جانب بلدهم ما يستدعي إجراء لقاءات مع الصناعيين على أرض الواقع وتبيان جوانب واحتياجات كل قطاع ومعالجة أي معوقات تعترض العمل.

بسام الابراهيم

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