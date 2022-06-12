صحيفة ذا هيل: ارتفاع أسعار الوقود تحد سياسي كبير لإدارة بايدن

واشنطن-سانا

رأت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن الارتفاع القياسي بأسعار الوقود والتضخم بات مشكلة شائكة للبيت الأبيض في ظل غياب حل واضح.

وقالت الصحيفة: “في الوقت الذي بدأت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الشهر الجاري بالتركيز على رسالتها الاقتصادية يرى مراقبون أن المحاولة باءت بالفشل حتى الآن وخاصة أن سعر غالون البنزين وصل إلى مستوى قياسي بلغ خمسة دولارات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر بالإضافة إلى التضخم يمثل تحدياً سياسياً كبيراً لبايدن والديمقراطيين.

ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة “إيكونوميست يوغوف” في وقت سابق من الشهر الجاري فإن 85 بالمئة من الأمريكيين يرون أن التضخم مشكلة خطيرة بينما أفاد 44 بالمئة ممن استطلعت آراؤهم بأن بايدن يتحمل الكثير من المسؤولية عن التضخم بينما قال 31 بالمئة إن لديه بعض المسؤولية.

بدورها قالت وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم: إن “على الأمريكيين الاستعداد لصيف قاس حيث تتوقع وكالة طاقة كبرى أن أسعار الوقود قد لا تنخفض إلى أقل من أربعة دولارات للغالون حتى الخريف أو الشتاء المقبلين”.

ووفق الصحيفة وجهت بيانات التضخم المرتفعة والتي جاءت أعلى من توقعات الخبراء ضربة أخرى لإدارة بايدن حيث ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أيار الماضي إلى مستوى 8.6 بالمئة وهو الأعلى منذ كانون الأول عام1981.

وكان بايدن أصدر أوامر بالإفراج عن ملايين من براميل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لتعزيز الإمدادات ورفع القيود المفروضة على بيع الوقود الذي يحتوي على نسبة عالية من الإيثانول وقام بالترويج لمصادر الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

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