قصر العظم بدمشق يستضيف احتفالاً باليوم الوطني الروسي

دمشق-سانا

فقرات غنائية وموسيقية متنوعة تضمنها الحفل الذي استضافه قصر العظم في دمشق اليوم بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية.

وتضمن الحفل أغاني وعروضا فنية راقصة لفرق شعبية روسية ومسابقات متنوعة.

وقال نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي لـ سانا الثقافية: إنه وبمناسبة العيد الوطني لروسيا قامت الجاليات الروسية في دول العالم بإحياء هذه المناسبة وكان للجالية الروسية في سورية حصة بإقامة الحفل في قصر العظم لما لهذا المكان من معنى ومكانة ثقافية وتم نقل الاحتفالية عبر وسائل الإعلام الروسية.

ولفت سوخوف إلى تميز الحفل بتضمنه فقرات راقصة ومسابقات متنوعة شارك فيها السوريون الذين زاروا قصر العظم اليوم واحتفلوا مع الجالية الروسية بدمشق.

وتحتفل روسيا بالعيد الوطني بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة منها حفلات ثقافية في كبرى قاعات الاستعراض الموسيقية في روسيا بمشاركة أشهر الفرق الموسيقية.

ميس العاني

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency