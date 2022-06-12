إصابة خمسة أشخاص جراء إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

نيويورك-سانا

أصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح من جراء إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية.

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن الشرطة قولها اليوم: إن إطلاق النار وقع في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص بينهم شخص في حالة خطرة تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة وأسبابها.

وتظاهر آلاف الأمريكيين أمس في عشرات المدن والمواقع رفضاً لتكرار حوادث إطلاق النار في البلاد والتي كان آخرها قيام مسلح في مدينة أوفالدي بولاية تكساس بقتل 19 طفلاً ومعلمتين في الرابع والعشرين من أيار الماضي وذلك بعد عشرة أيام من قيام مسلح آخر بقتل عشرة أشخاص أمريكيين من أصول أفريقية في هجوم عنصري في متجر بقالة بنيويورك.

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