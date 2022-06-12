وضع مركزين صحيين بالخدمة في محافظة القنيطرة

القنيطرة-سانا

وضعت مديرية الصحة بالقنيطرة مركزي جباتا الخشب ومسحرة الصحيين بالخدمة بعد إعادة تأهيل الأضرار التي طالتهما من جراء الإرهاب وذلك بالتعاون مع محافظة القنيطرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو إن دي بي”.

وأوضح محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل في تصريح للإعلاميين أن المركزين الصحيين يساعدان في تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة حيث يستفيد منهما أكثر من 20 ألف نسمة مشيراً إلى أن العمل يتم حالياً لتأهيل مراكز صحية أخرى لوضعها بالخدمة قريباً.

بدوره أشار مدير الصحة الدكتور عوض العلي إلى أن المركزين يتضمنان خدمات الرعاية الصحية الأولية والمخبر والعيادة السنية والصحة العامة مبيناً أنه تم تزويد المركزين بالتجهيزات الطبية اللازمة ويتم العمل على رفدهما بالكوادر الطبية.

وعبر الأهالي عن ارتياحهم لوضع المركزين بالخدمة بما يخفف عنهم من أعباء التنقل لتلقي الخدمات الصحية في مناطق أخرى منوهين بالجهود الحكومية المبذولة لتحسين الواقع الصحي بالمنطقة.

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