المصالح العقارية تستوفي أكثر من 34 مليار ليرة بعد تطبيق القانون 17

دمشق-سانا

بلغت الرسوم المستوفاة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية منذ البدء في تطبيق القانون 17 لعام 2021 الخاص بتوحيد الرسوم العقارية وفق القيم الرائجة للعقارات 34.034.112 مليار ليرة سورية فيما بلغ عدد العقود المنجزة حتى الآن أكثر من 1.303 مليون عقد.

مدير عام المصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن القانون 17 أسهم بتوحيد الرسوم العقارية في نسب معينة وواضحة تقوم على اعتماد القيمة الرائجة للعقارات كأساس وحيد في احتساب الرسوم.

وبشأن الخدمات المقدمة بعد إحداث مركز خدمة المواطن التخصصي في المديرية ذكر قطماوي أن المركز يقدم خدمات القيد العقاري المؤتمت والتراسل الالكتروني للقيد العقاري لمحافظة دمشق وريف دمشق لافتاً إلى أن عدد الطلبات المنجزة بلغ 107570 طلباً فيما بلغ عدد طلبات خدمة الفهرس الهجائي الخاصة بالعقارات 2605 طلبات وبلغت الطلبات المصدقة من قبل الخارجية 1188 وطلبات بيان المساحة المنجزة 3831 طلباً.

وكانت المديرية العامة للمصالح العقارية أنجزت خلال العام الماضي عملية رقمنة لأكثر من 540 ألف صحيفة عقارية من أصل 4.3 ملايين صحيفة في جميع المحافظات وشملت الرقمنة محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية والسويداء وطرطوس وحماة وحمص ودرعا.

سفيرة إسماعيل

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