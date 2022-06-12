موسم قطاف المشمش في ربلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية.. معرض الجزائر الدولي الـ 53 يبدأ فعالياته غداً
2022-06-12
اتحاد النقل الجوي في لبنان: الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي جريمة حرب
2022-06-12
الخارجية اللبنانية: العدوان الإسرائيلي على سورية عمل إرهابي
2022-06-12
الشيخ عنتير يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
2022-06-12
الدفاع الروسية: إرهابيو (جبهة النصرة) ينفذون 9 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد
2022-06-12
فريق سوري يفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية للحساب الذهني
2022-06-11
كوتيلوفا: الصمت الدولي تجاه جرائم النظام التركي في الشمال السوري غير مقبول
2022-06-11
محليات
القبض على 4 أشخاص حاولوا إضرام النار في حقول القمح والشعير بريف إدلب المحرر
2022-06-12
الخطوط الجوية السورية توضح إجراءات معالجة التذاكر المحجوزة خلال فترة تعليق الرحلات
2022-06-12
سرقة كابلات كهربائية مغذية لعدد من المنازل في حي الضاحية بدرعا
2022-06-12
أكثر من 23 ألف متقدم لامتحانات الفئة الثانية (معاهد) لمسابقة التوظيف المركزية
2022-06-12
تقليد 350 من أسر الشهداء وسام الإخلاص والشرف في اللاذقية
2022-06-12
قطاف المشمش.. طقس عمل سنوي في ربلة
2022-06-12
في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال… الجهات الحكومية والأهلية تواصل تنفيذ الخطة الوطنية
2022-06-12
رياضة
فيردر بريمن يمدد عقد الصربي فيليكوفيتش
2022-06-11
معسكر مغلق لمنتخب سورية لكرة الطاولة استعداداً للتصفيات الآسيوية
2022-06-11
ريال مدريد يعلن تعاقده مع تشواميني
2022-06-11
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يواصل استعداداته لبطولة غرب آسيا
2022-06-11
كيريوس إلى نصف نهائي بطولة شتوتغارت للتنس
2022-06-11
بيرتيني إلى نهائي شتوتغارت للتنس
2022-06-11
اختتام بطولة اللاذقية للمصارعتين الحرة والرومانية
2022-06-11
اقتصاد
المصالح العقارية تستوفي أكثر من 34 مليار ليرة بعد تطبيق القانون 17
2022-06-12
بمشاركة سورية.. معرض الجزائر الدولي الـ 53 يبدأ فعالياته غداً
2022-06-12
25 ألف هكتار مساحة الأراضي المحصودة بالقمح والشعير في الحسكة
2022-06-12
إلغاء ترخيص عدد من شركات التطوير العقاري
2022-06-12
الأمن الإيراني يعتقل 31 مضارباً بالتعاملات الآجلة للعملات والذهب
2022-06-12
مزارعو ريف إدلب المحرر يبدؤون حصاد القمح في المساحات المتعاقد عليها مع مؤسسة الإكثار
2022-06-12
تقديرات بإنتاج أكثر من 65 ألف طن من محصول البطاطا بدرعا
2022-06-12
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الشريط الأخباري
الخطوط الجوية السورية توضح إجراءات معالجة التذاكر المحجوزة خلال فترة تعليق الرحلات
أكثر من 23 ألف متقدم لامتحانات الفئة الثانية (معاهد) لمسابقة التوظيف المركزية
الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات و8 مسيرات أوكرانية وتدمير أسلحة أمريكية وأوروبية
الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على قريتين شمال الرقة
محافظة دمشق: تزويد جميع وسائط النقل بمخصصاتها من المازوت منذ مساء أمس
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أهالي تل رفعت ومحيطها: نقف صفاً واحداً مع الجيش في مواجهة المحتل التركي ومرتزقته-فيديو
موسم قطاف المشمش في ربلة
2022-06-12
تصوير: حسان ابراهيم
المشمش في ربلة
2022-06-12
Afraa
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