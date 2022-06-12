الأمن الإيراني يعتقل 31 مضارباً بالتعاملات الآجلة للعملات والذهب

طهران-سانا

اعتقلت شرطة الأمن الاقتصادي في إيران 31 مضارباً بالعملات الأجنبية والذهب في البلاد.

وقال نائب قائد شرطة الأمن الاقتصادي الإيراني العميد بهرامي في تصريح اليوم: إن المضاربة بالتعاملات الآجلة عمل “غير قانوني” وبمثابة “القمار” مبيناً أن التحريات أظهرت أن الأشخاص المعتقلين كانوا يخلقون تعاملات آجلة بهدف إيجاد عمليات طلب زائفة في سوق الذهب والعملات بغية رفع الأسعار.

وشدد العميد بهرامي على أن الشرطة الإيرانية ستكافح بشكل قاطع نشطاء التعاملات الآجلة بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد.

يذكر أن المجلس الاعلى لقادة السلطات الثلاث الإيرانية حول في اجتماع ترأسه الرئيس الإيراني مطلع حزيران الجاري صلاحيات جديدة وخاصة للبنك المركزي لإدارة سوق الصرف كما سن قراراً يقضي بتجريم التعاملات الآجلة للذهب والعملات وبمحاسبة الناشطين بهذا المجال تحت طائلة تهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي.

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