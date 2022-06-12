إيران: الجانب الآخر غير جاد في التوصل لاتفاق جيد لإلغاء الحظر

طهران -سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران لن يكون لصالح مفاوضات فيينا ووصفه بأنه خطوة معادية وغير بناءة.

واعتبر قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني اليوم أن تبني القرار المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة مؤشر على التاثير المباشر للدوائر الصهيونية على الوكالة مؤكداً أن القرار يتجاهل تعاون إيران البناء والطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد قاليباف على أن هذا القرار يدل على أن الجانب الآخر غير جاد في التوصل إلى اتفاق جيد لإلغاء الحظر عن الشعب الإيراني معرباً عن تاييده الشديد للإجراءات الفنية والقانونية التي تتخذها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رداً على القرار الجائر وغير البناء الذي أصدرته الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية.

كما أعرب قاليباف عن ترحيب المجلس بتصويت روسيا والصين ضد القرار مشيراً إلى أن تحييد الحظر وتعزيز الازدهار الاقتصادي بالاعتماد على القوة المحلية بما يحسن الظروف المعيشية للشعب الإيراني ستكون أهم وأقوى رد على أعداء الشعب.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية أن قيام أمريكا ودول الترويكا الأوروبية بطرح مشروع قرار للتصويت فى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان سلوكاً متسرعاً ومسيساً.

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