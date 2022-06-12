شؤون الأسرى: الاحتلال يمعن بانتهاج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن بانتهاج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى والمصابين مطالبة المؤسسات الدولية المعنية بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى وبوقف انتهاكاته بحقهم.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال تهمل الأوضاع الصحية للأسرى وتحرمهم من تلقي العلاج اللازم لهم وفي كثير من الأحيان ترتكب أخطاء طبية بحقهم تفاقم من حدة أمراضهم.

وحذرت الهيئة من تدهور الأوضاع الصحية لستة أسرى هم إياد عمر وشادي غوادرة المحتجزين في معتقل نفحة ويعانيان من أورام في الدماغ والرئة والأسير أمجد عبيدي الذي يقبع في معتقل “شطة” ويشتكي من ديسكات وأوجاع في ظهره ومن مسامير عظام والتهاب حاد في المفاصل وماهر القواسمي الذي يعاني من آثار لدغة تعرض لها العام الماضي بمعتقل “النقب” وتسببت له بالتهابات حادة برجليه وتآكل بالجلد كما يعاني الأسيران جواد أبو قرع وسمير عبود المحتجزان بمعتقل “النقب” من مشاكل حادة في الأسنان والتهابات وآلام باللثة ومن تساقط بأسنانهما وعدم القدرة على تناول الطعام.

من جهته حذر نادي الأسير الفلسطيني من تزايد مستمر وخطير جداً في أعداد الأسرى المصابين بالسرطان والأورام والذي وصل مؤخراً إلى 23 أسيراً موضحاً أنه من خلال المتابعة لتاريخ غالبية الحالات التي أصيبت بالسرطان في السنوات القليلة الماضية ومنها حالة الأسير ناصر أبو حميد تبين أنهم قد احتجزوا لفترات طويلة في معتقلات “النقب وعسقلان ونفحة” ما يفتح العديد من التساؤلات حول الأسباب مشددا على أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة قتل جديدة بحق المعتقلين عبر أدوات ممنهجة لا تؤدي بالضرورة إلى القتل المباشر كسياسة الإهمال الطبي “القتل البطيء” التي شكلت السبب الأساسي في استشهاد الأسرى في معتقلات الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية.

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