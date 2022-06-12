العثور على نوع فرعي لمتحور أوميكرون في روسيا

موسكو-سانا

أعلن رئيس مختبر بحوث الجينوم التابع لمعهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة الروسي كامل حفيزوف العثور لأول مرة على نوع بي أي 4 لمتحور أوميكرون لفيروس كورونا في روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن حفيزوف قوله: “تم إدخال جينوم فيروس كورونا الذي ينتمي إلى نوع بي أي 4 من متحور أوميكرون في قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة الروسي وتم تقديم العينة الأولى من قبل معهد سمورودينتسيف للأبحاث العلمية وعينة أخرى من قبل المعهد نفسه وتم أخذ عينات المواد الحيوية في نهاية أيار الماضي”.

وأوضح الخبير أن معظم المرضى مصابون اليوم بنوع بي أي 2 وأنواعه الفرعية وهي تشكل نحو 95 بالمئة من كل الإصابات الجديدة بالفيروس.

وأضاف: إن المناعة الجيدة التي تشكلت لدى الناس بفضل التطعيم والإصابة بالفيروس سابقاً إضافة إلى تدابير مكافحة الأوبئة لا تسمح للأنواع الجديدة بالانتشار بشكل واسع في روسيا لافتاً إلى أن نوعي بي أي 4 وبي أي 5 ينتشران من شخص إلى آخر بشكل أسهل مما كان عليه مع أنواع أوميكرون السابقة.

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