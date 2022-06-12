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الاتصالات: انتهاء مهلة اعتراض العاملين أو المتقاعدين المستثنيين من الدعم

2022-06-12

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة انتهاء المهلة الممنوحة لاعتراض العاملين في الدولة أو المتقاعدين اليوم الذين تم استثناؤهم من الدعم سابقاً بسبب امتلاكهم سيارة واحدة أو نقل ملكية سيارة إليهم وذلك بناء على القرارات الصادرة بهذا الخصوص من رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك أن معالجة الاعتراضات المسجلة من خلال منصة المواطن قبل هذا التاريخ مستمرة وفق المعايير المعتمدة فيما تبقى إمكانية الاعتراض متاحة على المنصة والناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة للاستثناء من الدعم.

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