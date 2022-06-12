الدفاع الروسية: إرهابيو (جبهة النصرة) ينفذون 9 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد

موسكو-سانا

واصلت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد اعتداءاتها على المناطق والقرى الآمنة في أرياف حلب واللاذقية وحماة والجزء المحرر من ريف إدلب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” نفذت تسعة اعتداءات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث توزعت بواقع خمسة اعتداءات في حلب وثلاثة في إدلب وواحد في اللاذقية.

ونفذ إرهابيو تنظيم جبهة النصرة في السادس من الشهر الجاري انطلاقاً من مناطق انتشارهم في منطقة خفض التصعيد 12 اعتداء في محافظتي حلب وإدلب.

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