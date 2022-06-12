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إصابة امرأة عجوز في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

2022-06-12

دونيتسك- سانا

أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية إصابة امرأة طاعنة في السن نتيجة قصف القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية أمس .

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المقر قوله في بيان: “إن مجموعات مسلحة أوكرانية قصفت منطقة كيفسكي بدونيتسك ما تسبب بإصابة امرأة عجوز بجروح نقلت على إثرها إلى المستشفى كما أسفر القصف عن تدمير عدد من السيارات.

وكانت دونيتسك الشعبية أعلنت أمس الأول مقتل مدني جراء القصف الأوكراني على مستوطنة كراسنى بارتيزان فى الجمهورية .

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