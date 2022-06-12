كيم: التعاون الاستراتيجي مع روسيا سيصبح أكثر تقارباً

بيونغ يانغ-سانا

أكد رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون دعم وتشجيع بلاده الكامل للشعب الروسي وحقه في الدفاع عن أمن بلاده مبيناً أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل شامل بما يلبي رغبة الشعبين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن كيم قوله في رسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم روسيا إن الشعب الروسي حقق نجاحات كبيرة في إنجاز القضية العادلة المتمثلة في الدفاع عن كرامة وأمن بلده وعن حقه في التنمية بينما يواجه كل أنواع التحديات والمصاعب.. مؤكداً في هذا الصدد دعم وتشجيع الشعب الكوري الديمقراطي الكامل للشعب الروسي الصديق.

وبين كيم أن موقف الحكومة الكورية الديمقراطية الثابت يقوم على تقدير العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو نظراً لما يربط البلدين من تاريخ وتراث طويل من الصداقة وحسن الجوار وهو ينمو ويتطور بشكل شامل على النحو الذي تتطلبه الأزمنة الجديدة وبما يلبي رغبة شعبي البلدين.

وأعرب عن قناعته بأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والتي شهدت تحولاً جذرياً جديداً من حيث تطورها بعد الاجتماع الأول الذي جمعه بالرئيس الروسي بوتين في فلاديفوستوك في نيسان عام 2019 ستستمر بقوة وتتعزز في جميع المجالات وسيصبح التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين أكثر تقارباً في رحلة الدفاع عن العدالة الدولية وضمان الأمن العالمي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency