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سفير لوغانسك في موسكو يعلن بدء مغادرة المدنيين لمصنع آزوت

مدينة سيفيرودونيتسك

2022-06-11

موسكو-سانا

أعلن سفير جمهورية لوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك أن المدنيين بدؤوا بمغادرة أراضي مصنع آزوت في مدينة سيفيرودونتسك شرق البلاد.

وقال ميروشنيك في قناته على موقع تلغرام “بدأ المدنيون مغادرة المصنع عبر الحاجز الذي لا يخضع لسيطرة المسلحين الأوكرانيين” مضيفاً أنه يتم استقبال المدنيين ونقلهم إلى مكان آمن.

ولفت إلى أن عناصر التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتبقية يتمركزون في عدد من الأبنية بمنطقة البوابة الأولى ولا يزالون يحتجزون مئات المدنيين كرهائن.

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