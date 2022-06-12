عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية الفنزويلية في أفضل حال

طهران-سانا

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقات بين بلاده وفنزويلا بأنها بأفضل حال بعد توقيع وثيقة الخطة الشاملة للتعاون الثنائي.

وأعرب عبد اللهيان خلال لقائه وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا الذي يرافق رئيس جمهورية بلاده إلى طهران عن تطلع إيران إلى تعزيز المشاورات والزيارات المتبادلة في المستقبل وبما يؤدي إلى توفير أرضية مناسبة لمتابعة وثيقة التعاون على مدى 20 عاماً بين البلدين بقوة.

بدوره لفت وزير خارجية فنزويلا إلى مسار التعاون الوثيق خلال الفترة السابقة والحالية بين طهران وكاراكاس مشيداً بالتقدم الذي حققته الحكومة الإيرانية رغم العقوبات الأمريكية التي تشمل مختلف القطاعات.

وكانت إيران وفنزويلا وقعتا في وقت سابق اليوم بحضور الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والفنزويلي نيكولاس مادورو اتفاقية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين لمدة 20 عاماً.

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