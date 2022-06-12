موسكو: تطهير 3 آلاف هكتار من أراضي دونيتسك ولوغانسك من المتفجرات

موسكو-سانا

أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن خبراء المتفجرات الروس طهروا 2988 هكتاراً من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وقاموا بتعطيل أكثر من 18 ألف جسم متفجر.

ونقلت وكالة تاس عن ميزينتسيف قوله في بيان اليوم إن المتطرفين الاوكرانيين يقومون بتجهيز حصون ومستودعات ذخيرة في مدرسة بمدينة دنيبر وعلى أراضي كنيسة الجيل الجديد في بيرشوترافينسك بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

وأوضح ميزينتسيف أن المتطرفين النازيين نشروا قطع مدفعية أمريكية الصنع ومعدات عسكرية ثقيلة وراجمات صواريخ في المؤسسات التعليمية في مدينة سلوفيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية مؤكداً أن هذه الحقائق تظهر مرة أخرى تجاهل السلطات الأوكرانية التام لقواعد الأخلاق وأحكام القانون الإنساني الدولي.

وأشار ميزينتسيف إلى أن أكثر من 7500 شخص غادروا المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس على الرغم من الصعوبات التي خلقها الجانب الأوكراني مبيناً أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجلاء 1780515 شخصاً من بينهم 286043 طفلاً.

ولفت ميزينتسيف إلى نقل 841 طناً من المساعدات الإنسانية إلى السكان في دونيتسك ولوغانسك والمناطق الجنوبية من أوكرانيا.

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