وفد إيطالي يزور بعض مواقع زراعة الوردة الشامية في عدد من المناطق

دمشق-سانا

زار وفد إيطالي من ممثلي اتحاد بلديات منطقة أومبربا مقر الأمانة السورية للتنمية بدمشق وعقد عدة جلسات مع فريق الأمانة بحضور اختصاصيين محليين في مجال زراعة الوردة الشامية والتعاونيات الإنتاجية.

وتم خلال هذه الجلسات حسب بيان نشرته الأمانة عبر صفحتها على موقع فيسبوك التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم العمل عليها بالتعاون بين الطرفين لتحقيق رؤية أفضل لواقع التعاونيات وتوظيف الوردة الشامية كمكون ثقافي اجتماعي واقتصادي لدعم المجتمعات الممارسة وتنشيطها سياحياً وتسويقياً وطرح خطة عمل مشتركة للفترات القادمة.

وركزت الزيارة التي امتدت لأربعة أيام على دراسة الوضع الحالي للوردة الشامية في قلعة المهالبة في ريف اللاذقية والنيرب بريف حلب وجمع المعلومات لتثمين هذا التراث الثقافي بما يعود بالنفع الاقتصادي على المجتمعات.

كما تعرف زوار الوردة الشامية على تعاونية الزعفران في قرية تلة بمحافظة طرطوس كنموذج أولي عن التعاونيات التي يتم إحداثها بالتعاون بين اتحاد الفلاحين والأمانة السورية للتنمية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن الأثر الذي حققه إدراج عنصر الوردة الشامية وما يرتبط بها من ممارسات وحرف تراثية ضمن قائمة التراث الإنساني في منظمة اليونسكو عام 2019.

رشا محفوض

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