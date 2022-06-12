وزير الصناعة يناقش مع صناعيي اللاذقية معوقات العمل والحلول التشاركية الممكنة

اللاذقية-سانا

بهدف الوقوف على معوقات العمل والبحث عن حلول تشاركية لدفع عملية الانتاج التقى وزير الصناعة زياد صباغ اليوم عدداً من الصناعيين في محافظة اللاذقية.

وخلال اللقاء الذي حضره محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال عرض الصناعيون معوقات عملهم خلال الفترة الحالية في ضوء نقص المشتقات النفطية وزيادة ساعات التقنين الكهربائي وصعوبة تأمين بعض مستلزمات الانتاج اللازمة لمنشآتهم نتيجة حصر إجازات الاستيراد.

وطالب الصناعيون بتسهيل إجراءات التراخيص وحصرها بمديرية الصناعة ومجلس المدينة وتسهيل عبور زيت الزيتون من مناطق الانتاج في المناطق الشمالية والاهتمام بالتدريب والتأهيل في ظل نقص الخبرات والكوادر والتوسع بالمناطق الحرفية وتوفير مستلزماتها من بنى تحتية.

وأشار الوزير صباغ إلى أولوية العمل على تعزيز قيم الانتاج والاستثمار والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في عملية التصنيع ودعمها والتطلع لدعم التصنيع الزراعي في محافظة اللاذقية بالاستفادة من مقوماتها الزراعية لافتاً إلى أنه يتم العمل على معالجة بعض الصعوبات على المستوى المحلي بشكل دائم بالتعاون مع الجهات المحلية في المحافظات.

وبين صباغ أهمية مشاريع الطاقات المتجددة في عملية الانتاج الصناعي في ظل الظروف التي تمر بها سورية ولا سيما خلال المرحلة القادمة والجهود المبذولة لتحسين الواقع الكهربائي بما ينعكس إيجاباً على المواطنين في مختلف المناطق وخاصة الصناعيين.

واكد صباغ أن الوزارة والصناعيين فريق عمل واحد في التطلع لإيجاد حلول ومخارج مشتركة لجميع معوقات العمل لافتاً إلى أهمية الاهتمام بالتدريب والتأهيل والتعاون في ذلك لإيجاد برامج نظرية وعملية.

وحول عدم مناسبة الأسعار للتكاليف العالية للإنتاج أشار الوزير صباغ إلى الاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية على إطار عام يتيح للصناعي تقديم تكاليف حقيقية وفعلية للمنتج للحصول مقابلها على تسعيرة مناسبة تضمن له هامش ربح مناسباً.

ولفت صباغ إلى أن خروج أهم المصادر المولدة للقطع الاجنبي في سورية نتيجة الاحتلال الأمريكي والتركي لآبار النفط وحقول القمح يضعنا أمام خيارات التركيز على استيراد المواد الأساسية ومفاضلتها على مواد أخرى مشيراً في الوقت نفسه إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة لفتح أسواق تصديرية أمام المنتج المحلي.

حضر الاجتماع أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم اسماعيل وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الصناعة علي يوسف ومدير الصناعة ورئيس اتحاد الحرفيين.

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