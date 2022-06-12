إدارة خيرسون تمنح أول جوازات روسية

موسكو-سانا

وصف رئيس الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو مراسم منح أول جوازات سفر روسية في المنطقة بـ الحدث التاريخي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سالدو قوله اليوم “إنها لحظة تاريخية حقاً .. إننا دولة واحدة وشعب واحد” مضيفاً إن الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة في أوكرانيا كانت محاكة بشكل اصطناعي بهدف التسبب بالخلافات بين شعوب البلدين وخير دليل على ذلك هو كل تلك الأحداث التي تقع حالياً”.

وجرت في مدينة خيرسون اليوم مراسم منح أول 23 جواز سفر روسيا لسكان المنطقة وكان من بين الحاصلين على الجوازات الروسية رئيس الإدارة فلاديمير سالدو نفسه.

وكان نائب رئيس الادارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف كشف أمس الأول أنه سيتم هذا العام إجراء استفتاء في منطقة خيرسون بشأن الانضمام إلى روسيا.

يذكر أن القوات الروسية تمكنت خلال العملية الخاصة لحماية سكان دونباس من تحرير منطقة خيرسون وزابوروجيه حيث تم انشاء إدارات مدنية وعسكرية في هذه المناطق لتنظيم سير الحياة فيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency