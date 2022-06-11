طقس الغد.. انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الغربية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الغربية والوسطى لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل وتبقى أعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية بنحو3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم على المناطق الساحلية مساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في تلك المناطق وسديمياً مغبراً وحاراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..