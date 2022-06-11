إكثار بذار حماة يبدأ استلام محصول القمح من الحقول الإكثارية

حماة-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بمحافظة حماة باستلام محصول القمح من الحقول الإكثارية المتعاقد عليها للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح المهندس لؤي الحصري المكلف بتسيير أمور الفرع في تصريح لمراسل سانا أن عمليات الاستلام من الحقول الإكثارية تتم بعد الكشف عليها من قبل الفنيين الاختصاصيين للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأشار الحصري إلى أنه سيتم منح الفلاحين المتعاقدين سعراً تشجيعياً يفوق السعر المتداول في السوق المحلية بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة كمكافأة لهم على تسليم المحصول للفرع لافتاً إلى أنه سيتم تخزين القمح المستلم في مستودعات الفرع تمهيداً للبدء بعملية الغربلة والتعقيم وحفظ البذار في أكياس مخصصة لهذا الغرض وتوزيعها بذارا للفلاحين خلال الموسم المقبل.

سالم الحسين

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