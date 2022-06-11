اتحاد كتاب حمص يطلق ناديه الثقافي الشبابي

حمص-سانا

بحضور نخبة من الأدباء والشعراء والنقاد والشباب الموهوبين أطلق اتحاد كتاب حمص اليوم ناديه الثقافي الشبابي الذي يحتضن مجموعة من الشباب الموهوبين في مختلف المجالات الأدبية والشعرية والمسرحية والروائية والدراسات النقدية.

وأوضحت الشاعرة أميمة إبراهيم رئيسة اتحاد الكتاب بحمص أن الهدف من النادي تشجيع المواهب الشابة للارتقاء بأعمالهم ومنجزهم الثقافي على خطى أسلافهم من المبدعين والمساهمة في خلق جيل مثقف يحافظ على موروثنا الثقافي ويغنيه بكل ما هو جديد.

وحفلت الفعالية بقصائد شعرية لكل من الشاعرين الشابين عبد السلام صبرا وعبد الرحمن دادا وبمناقشات أدبية شارك فيها كل من الشاعرين إياد خزعل وعيسى إسماعيل.

ومن طرطوس جاءت الشاعرة لينا حمدان لتشارك زملاءها في حمص افتتاح ناديهم وتسرد تجربتها الشخصية في اكتشاف المواهب الأدبية والاهتمام بها.

واختتمت الفعالية بفقرة فنية لفرقة (دوحة الميماس) حيث صدح صوت المطرب وجيه الحافظ بمجموعة من الأغاني الطربية على أنغام العود بأنامل قائد الفرقة جهاد شرفلي رافقه على آلة الدف الفنان رائد العواني.

حنان سويد

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