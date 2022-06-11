الخارجية الفلسطينية: ضرورة توثيق انتهاكات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وقفة في بلدة ترقوميا شمال غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية احتجاجاً على استيلاء الاحتلال على 600 دونم من أراضي البلدة.

واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة وفا أن هذا العدوان امتداد للتصعيد الإسرائيلي وعمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بالقوة باستعمال كل أشكال البطش والعنف لإقناع أصحاب الأرض أن لا خيار لهم إلا الخنوع لإرادة المحتل والقبول بالأمر الواقع.

ودعت الوزارة الفلسطينيين إلى التنسيق مع المنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة بهدف توثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة لضمان محاسبة ومحاكمة مرتكبيها.

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