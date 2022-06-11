معسكر مغلق لمنتخب سورية لكرة الطاولة استعداداً للتصفيات الآسيوية

دمشق-سانا

يبدأ منتخب سورية للناشئات بكرة الطاولة غداً معسكراً مغلقاً استعداداً للتصفيات الآسيوية ضمن مجموعة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي والمؤهلة لبطولة العالم.

وفي تصريح لـ سانا ذكرت أمينة سر اتحاد اللعبة سوسن مصطفى أن المشاركة اقتصرت على فئة الناشئات كونه لدينا فرصة كبيرة بالحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى بطولة العالم عن هذه الفئة بينما هناك صعوبة كبيرة بضمان تأهل منتخب الناشئين.

وأضافت مصطفى أن المنتخب سيلتزم اعتباراً من يوم غد الأحد بمعسكر مغلق في دمشق بإشراف المدرب طوني ابو عسلي حتى موعد السفر للوصول إلى الجهوزية الفنية المطلوبة.

وتضم بعثة منتخبنا مصطفى الولي رئيساً للبعثة وسوسن مصطفى إدارية وطوني أبو عسلي مدرباً وأربع لاعبات هن هند ظاظا ونايا سليمان وإباء حلاق وأنانا كردية.

هناء صقور

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