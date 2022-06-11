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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال وقفة احتجاجية في الخليل

2022-06-11

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وقفة في بلدة ترقوميا شمال غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية احتجاجاً على استيلاء الاحتلال على 600 دونم من أراضي البلدة.

وأوضح عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في البلدة سليمان جعافرة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المشاركين في الوقفة ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص والعشرات بحالات اختناق فيما أصيب مصور صحفي بقنبلة صوت في الرأس كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان.

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