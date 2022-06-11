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الخارجية الفلسطينية: فشل المجتمع الدولي بوقف اعتداءات الاحتلال يشكك بمصداقيته

2022-06-11

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن فشل المجتمع الدولي في وضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي يشكك في مصداقية المواقف والإدانات الدولية والأممية لانتهاكاته وجرائمه ويثبت أن تلك المواقف غير كافية ولا تصل إلى مستوى ما يتعرض له الفلسطينيون.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال يصعد من جرائمه ضد الفلسطينيين ما يؤكد ضرورة ترجمة بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تلزم الاحتلال بوقف تصعيده وانتهاكه المتواصل للقانون الدولي.

وأدانت الخارجية جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي كان أحدثها استشهاد الشاب سميح عمارنة اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام في بلدة يعبد في جنين.

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