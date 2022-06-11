روغوزين: أوكرانيا والغرب يقفان وراء أزمة الغذاء العالمية

موسكو-سانا

أكد المدير العام لمؤسسة روس كوسموس الروسية دميتري روغوزين أن أوكرانيا والغرب يعرقلان تصدير الحبوب الأوكرانية وبالتالي هما يقفان وراء أزمة الغذاء في العالم.

وقال روغوزين وفق ما ذكرت وكالة نوفوستي اليوم إن “ما يعرقل تصدير الحبوب هو في حقيقة الأمر السياسة الإجرامية لأوكرانيا التي تحاصر مداخل موانئها الأمر الذي بالفعل يتسبب بالجوع إضافة إلى الغرب الذي لا يسمح وفق عقوباته بنقل الحبوب على متن السفن الروسية المسجلة في القائمة البحرية الروسية”.

وأشار روغوزين إلى أن روسيا تتوقع حصاداً كبيراً العام الجاري الأمر الذي يمكن رؤيته بالفعل من صور الأقمار الصناعية للحقول.

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