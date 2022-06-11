منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يواصل استعداداته لبطولة غرب آسيا

دمشق-سانا

يواصل منتخب سورية للناشئين تحضيراته لخوض منافسات بطولة غرب آسيا التي تحتضنها مدينة العقبة الأردنية في العشرين من الشهر الحالي والتي يلعب فيها منتخبنا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات فلسطين ولبنان والكويت.

وكان منتخبنا أقام معسكره الأول ما بين الـ 18 من أيار الفائت والأول من الشهر الحالي في دمشق ولعب خلالها مباراتين وديتين مع الكرامة والجيش وفاز فيها منتخبنا بالنتيجة ذاتها بأربعة أهداف لهدفين.

المرحلة الثانية من التحضير بدأت في الرابع من حزيران وتستمر حتى يوم السفر إلى الأردن في التاسع عشر منه وتتضمن تدريبات صباحية ومسائية ومباريات تجريبية لترتفع معها وتيرة الاستعداد والتركيز على العناصر التي ستمثل المنتخب في البطولة حيث خاض منتخبنا خلال المرحلة الثانية مباراتين ففاز في الأولى على الطليعة بثلاثية نظيفة في الثانية على الكرامة بنتيجة 8-صفر.

وفي تصريح لـ سانا قال مدرب المنتخب مصطفى رجب: اعتمدنا على اللاعبين الذين خاضوا البطولة في العام الماضي وهي مجموعة متجانسة ومتفاهمة وبسبب ضيق الوقت لم تكن هناك فرصة لتجربة لاعبين جدد إضافة إلى الدخول في وقت الامتحانات التي أثرت على التحضيرات والتزام اللاعبين ضمن التدريبات والبرنامج المحدد.

يذكر أن الكادر الفني والإداري للمنتخب يتكون من طلال بركات مشرفاً عاماً و بشار سرور مديراً للمنتخب ومصطفى رجب مدرباً وأيمن مبيض مدرباً مساعداً ومرهف دحبور مدرباً للياقة البدنية وراكان عرابي مدرباً للحراس وعيسى هلال حسين إدارياً وعبد الرحمن الشماع معالجاً ومحمد العرسان منسقا إعلامياً وفراس الزين مسؤولاً للتجهيزات إضافة إلى اللاعبين.. مجد جبارة وإبراهيم صفية وأحمد الشيخ وحسن محمود وجهاد الحمد وعلي بيطار ومحمد علاء ويس وهاشم الحمامي ونور المغير وعبد الله بطل وأنس دهان ومحمد علي وممدوح وردة ومحمد الليث البني وأيهم محمد وأحمد خليل ومحمد سليمان وعبد الرحمن العرجة ومحمد نور اللوز وزيد المصري وسامر مصطفى وعبد الرحمن بلحوس ومحمود حديد وعلاء الهندي ومقداد بدور وليث السهو وكاوا عيسى وعمر صالح وأحمد السقعان.. على أن يتم انتقاء ثلاثة وعشرين لاعباً للمشاركة بالبطولة.

محمد الخاطر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency