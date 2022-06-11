صيانة عدد من مراكز التحويل وخطوط النقل الكهربائي في الحسكة

الحسكة-سانا

أنهت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة صيانة عدد من مراكز التحويل وخطوط النقل الكهربائي المختلفة في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الصيانة والإصلاح شملت في مدينة الحسكة عدداً من مراكز التحويل الأرضي وهي “محمد الحسين وسمارة وعبد الوهاب الجاسم وسليمان عمر” مشيراً إلى أن العمل جار حالياً على إصلاح خط “حطين 20 ك ف”.

ولفت المهندس عكلة إلى أن ورشات الصيانة في القامشلي أصلحت الأعطال على خطوط الـ 20 وهي “الصوامع والآبار والصالات وأم فرسان والمطار والجمارك وجرمز وشيخ عجيل والمستخدمين وطرطب” إضافة إلى إصلاح عدة أعطال فردية.

وكانت الشركة أنهت مؤخراً صيانة عدد من الأبراج الكهربائية التي انهارت نتيجة الرياح القوية والعاصفة التي شهدتها مناطق مختلفة من المحافظة.

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