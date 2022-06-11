فولودين: واشنطن خلقت ظروفاً مواتية لتشكيل (مجموعة ثماني كبرى جديدة) مع روسيا

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة لا تزال تخلق التوتر في العالم مشيراً إلى أن واشنطن تعمل ما بوسعها لحل مشاكلها على حساب الدول الأخرى الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى فقدان هيمنتها في العالم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فولودين قوله في قناته على التلغرام .. “الولايات المتحدة خلقت بأيديها ظروفاً لروسيا والدول الراغبة في بناء حوار متساو وعلاقات متبادلة المنفعة لتشكيل مجموعة ثماني كبرى جديدة” لافتاً إلى أن اقتصادات كل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا التي تشكل مجموعة السبع الكبرى تواصل المعاناة جراء العقوبات التي فرضتها على روسيا حيث سجلت الولايات المتحدة انخفاضاً في ناتجها الداخلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بمقدار 5ر1 بالمئة فيما بلغ التضخم 6ر8 بالمئة وهو أكبر زيادة منذ عام 1981.

وأوضح فولودين أن إنشاء نقاط نمو جديدة في العالم وقع بسبب قطع العلاقات الاقتصادية القائمة من قبل واشنطن وحلفائها متابعاً “إن مجموعة تتكون من 8 دول لا تشارك في حروب العقوبات من بينها الصين والبرازيل والهند وإيران تتجاوز من حيث ناتجها الداخلي الإجمالي مجموعة السبع القديمة بمقدار 4ر24 بالمئة”.

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