روسيا تمدد حظر الطيران جنوب ووسط البلاد لأسبوع

موسكو-سانا

مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية لمدة أسبوع واحد نظام حظر الطيران وسط وجنوب البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان للوكالة نشر على موقعها الرسمي قوله إنه “تم تمديد نظام حظر الطيران المؤقت في 11 مطاراً روسياً حتى الـ 18 من حزيران الحالي حيث لا يمكن التوجه جواً إلى مدن أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على نهر الدون وسيمفروبول ويليستا”.

وأوصت الوكالة الشركات الجوية الروسية ببناء طرق رحلات بديلة عبر مدن سوتشي وفولغوغراد وستافروبول وموسكو مشيرة إلى أن سائر المطارات الروسية لا تزال تعمل بنظام عادي.

وتم اعتماد حظر على الطيران في عدد من المناطق وسط وجنوب روسيا في الـ 24 من شباط الماضي عقب بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

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