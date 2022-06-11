أنطونوف: الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة في مأزق

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن انعدام الاتصالات حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا ليس من مصلحة الولايات المتحدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أنطونوف قوله في كلمة خلال حفل بالسفارة الروسية في واشنطن إن “الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة في مأزق.. والعلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى النقطة الحرجة بسبب سياسات الإدارة الأمريكية”.

وأشار السفير إلى أن “روسيا منفتحة على التعامل الدبلوماسي المبني على أساس الاحترام المتبادل والمساواة وخاصة الآن عندما يواجه العالم مثل هذا العدد الكبير من التحديات التي تتطلب الردود المنسقة من جانب المجتمع الدولي بأسره ومن بينها الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتغير المناخ والأمن الغذائي” معتبراً أن العلاقات الودية بين روسيا والولايات المتحدة هي من مصلحة الجانبين.

ولفت انطونوف إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تتدهور ولا توجد اليوم أي خلفية لاستعادتها مشدداً على أنه يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة كل القضايا.