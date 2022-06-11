مادورو: إيران وفنزويلا تحملان أهدافاً مشتركة في مكافحة الاستعمار

طهران-سانا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن مبادرة إيران بارسال الوقود إلى فنزويلا في ظل الحظر المفروض عليها قدمت مساعدة كبيرة للشعب الفنزويلي منوها بشراكة البلدين في المعركة ضد الاستعمار والهيمنة.

وقال مادورو في تصريح لقناة هيسبان تي في التلفزيونية الإيرانية إن “علاقات الأخوة والتضامن بين إيران وفنزويلا راسخة لاننا نعتبر انفسنا شركاء في المعركة من اجل نظام عالمي جديد خال من الاستعمار والهيمنة”.

وبين الرئيس الفزويلي إن إيران وفنزويلا تحملان أهدافا مشتركة في مكافحة الاستعمار والامبريالية والتمييز العنصري.

وأشار مادورو إلى أن “وصول السفن الإيرانية إلى فنزويلا جاء في وقت توقف فيه عمل 4 مصاف لنا بسبب الإرهاب الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة”.

وكانت إيران أرسلت في العام 2020 خمس ناقلات نفط تحمل العلم الإيراني إلى فنزويلا رغم التهديدات الأميركية.

وأوضح الرئيس الفنزويلي أن البلدين يعتزمان توقيع خارطة طريق بينهما لفترة 20 عاما تكون بمثابة انطلاقة جديدة في العلاقات بين الشعب الإيراني وشعوب أميركا الجنوبية إضافة إلى تسيير رحلات جوية مباشرة بين كراكاس وطهران وتطوير التعاون بينهما في قطاع السياحة.

وكان الرئيس الفنزويلي وصل إلى طهران اليوم على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

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