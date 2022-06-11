لاتفيا تهزم مولدوفا في دوري الأمم الأوروبية

تشيسيناو-سانا

فاز منتخب لاتفيا على نظيره المولدوفي 2-4 اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم يون نيكولسكو لمنتخب مولدوفا في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء قبل أن يدرك فلاديسلاف غوتكوفيسكس التعادل للمنتخب اللاتفي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 26 سجل يانس إيكوانيخس الهدف الثاني للاتفيا قبل أن يعود غوتكوفيسكس ويحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60.

وسجل نيكيتا موتبان الهدف الثاني للمنتخب المولدوفي في الدقيقة 64 غير أن إيكوانيخس أضاف الهدف الثاني له والرابع للمنتخب اللاتفي في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز رفع منتخب لاتفيا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط عن منتخب مولدوفا صاحب المركز الثاني.