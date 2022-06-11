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ارتفاع الذهب مع تنامي المخاوف الاقتصادية

2022-06-10

لندن-سانا

انتعشت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية وذلك بعد تراجع سعر المعدن النفيس في بداية التعاملات.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1861.39 دولاراً للأوقية وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 1864.60 دولاراً للأوقية.

وارتدت الفضة المرتبطة بشدة بالذهب عن انخفاضها الأولي لترتفع 0.7 بالمئة إلى 21.82 دولاراً للأوقية واستقر البلاتين عند 6971.01 دولاراً.

وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1911.01 دولاراً في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية.

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