إخماد حريقي محاصيل زراعية وأشجار مثمرة بمنطقة القصير بحمص

حمص-سانا

أخمد فوج إطفاء حمص اليوم حريقين نشبا بمحاصيل زراعية وأشجار مثمرة بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وذكر مصدر في فوج إطفاء حمص أن غرفة عمليات الفوج تلقت بلاغا حول نشوب حريق بحقول قمح بقرية العقربية بمنطقة القصير وعلى الفور توجه عناصر الفوج إلى المكان وعملوا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة على تطويق الحريق ومنع امتداده ومن ثم السيطرة عليه وإخماده مشيرا إلى أن مساحة الحريق تقدر بنحو عشرين دونما.

وأضاف المصدر أن كوادر الإطفاء تعاملت مع حريق آخر نشب بأحد بساتين التفاح ببلدة ربلة وتمكنت من إخماده بسرعة.

وكانت كوادر إطفاء حمص أخمدت في وقت سابق من اليوم حريقا نشب بأشجار زيتون وأعشاب يابسة في قرية رباح بريف حمص الغربي.

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