فوز السلمية على عنازة بحنين في دوري الدرجة الأولى بكرة الطائرة للرجال

حماة-سانا

فاز فريق سلمية على عنازة بحنين بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بصالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الثالثة من ذهاب دور الستة لبطولة الدوري بكرة الطائرة لفئة الرجال.

وحسم سلمية نتيجة أشواط المباراة لصالحه بواقع 25-19 للأول و25-22 للثاني و25-20 نقطة للثالث.

وهذا هو الانتصار الثاني لسلمية في الدوري حيث سبق له الفوز على السودا في الجولة الأولى فيما خسر في الجولة الثانية أمام القطيفة ويشارك في دور الستة من دوري الرجال بكرة الطائرة كل من أندية الشرطة وسلمية والسودا وكفرحور وعنازة بحنين والقطيفة وتتنافس فيما بينها ذهاباً وإياباً.