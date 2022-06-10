روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على سورية: انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي

موسكو-سانا

أدانت روسيا بشدة اليوم العدوان الإسرائيلي على سورية مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان نشرته الوزارة على موقعها على الإنترنت: إن روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية.. وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة.

وأضافت: نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية يشكل انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي وأمر غير مقبول على الإطلاق واصفة العدوان الإسرائيلي بأنه “استفزازي”.

وشددت الخارجية الروسية على أن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي.

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

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