إطلاق شريان مواصلات جديد يربط روسيا بالصين

موسكو-سانا

افتتحت روسيا اليوم رسمياً أول جسر سريع يربطها بالصين عبر نهر أمور حيث انطلقت حركة الشحن عبره بين الدولتين.

ووفقاً لوكالة نوفوستي الروسية فإن الجسر السريع المؤلف من مسربين يمتد إلى أكثر من كيلومتر واحد ويربط مدينة بلاغوفيشينسك الروسية بمدينة خيخه الصينية حيث يبلغ طوله 1080 متراً وعرضه 11 متراً.

وبدأ تشييد هذا الجسر الذي بلغت تكلفة استثماره 19 مليار روبل في عام 2016 واكتمل البناء في عام 2019 لكن القيود المفروضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا في الصين أدت إلى تأجيل افتتاحه عام 2020.

وحضر مراسم الافتتاح التي تمت اليوم بواسطة تقنية الفيديو مسؤولون من روسيا والصين بينهم نائب رئيس الوزراء ومفوض الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأقصى يوري تروتنيف ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا.

وقال تروتنيف خلال الافتتاح: “إننا نتحدث كل يوم عن تحول روسيا إلى الشرق ولكن لا يمكننا أن نسمح لهذا التحول أن يكون مجرد كلام” مؤكداً أهمية إقامة مرافق للبنية التحتية مع الصين من خلال توسيع شبكة السكك الحديدية وتشييد الجسور.

بدوره قال حاكم منطقة أمور في أقصى شرق روسيا فاسيلي أورلوف: “أنا على يقين بأن هذا الجسر سيصبح بمثابة بطاقة زيارة لمدينتي بلاغوفيشينسك وخيخه”.

ومن المقرر أن يعبر هذا الجسر يومياً نحو 630 شاحنة و 164 حافلة و 68 سيارة مع السماح بتشغيله بكامل طاقته الاستيعابية علماً أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع العام الماضي بنسبة 35.8 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي استقر عند 146.887 مليار دولار.

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