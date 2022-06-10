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روسيا وإيران تدينان الإجراءات الأميركية في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

2022-06-10

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ربايكوف مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي اليوم خطة العمل المشتركة الشاملة حول برنامج إيران النووي مع تركيز الاهتمام على أهمية الإسراع في استئنافها بصيغتها الأولية الموثقة في قرار مجلس الأمن الدولي دون زيادة أو نقصان.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: إن الجانبين الروسي والإيراني أعربا عن إدانتهما لأعمال الولايات المتحدة وحلفائها المقوضة للاستقرار والذين طرحوا على التصويت في مجلس الأمن قراراً معادياً لإيران ويرتدي طابعاً مسيساً بكل وضوح.

وأوضح بيان الخارجية الروسية أن الجانبين ركزا خلال هذه المباحثات على الأحداث التي جرت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

من جهته نوه جلالي بمواقف روسيا الداعمة لإيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وكانت إيران أدانت أمس الأول قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامجها النووي ووصفته بأنه إجراء سياسي غير صحيح.

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