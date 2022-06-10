جولة مصورة في البيمارستان النوري بدمشق

الجمعة / 10 / 06 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مؤتمر (العقد الدولي للعمل بشأن المياه) في طاجيكستان يختتم أعماله بمشاركة سورية
2022-06-09
مذكرتا تفاهم بين سورية وإيران في مجال التعاون العلمي والصحي
2022-06-09
وفد من جمهورية دونيتسك يزور دار الأسد للثقافة والفنون
2022-06-09
أطباء سوريون يزورون موسكو لتبادل الخبرات العلمية مع زملائهم الروس
2022-06-09
الخارجية الكازاخستانية تعلن موعد الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا
2022-06-09
خضور: تعاون سورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف
2022-06-09
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية
2022-06-09
محليات
إخماد حريق شرق بلدة القريا بريف السويداء
2022-06-10
وفاة طفل وإصابة والديه جراء حادث سير على أوتوستراد دمشق درعا
2022-06-10
إخماد حريق في قرية رباح بريف حمص الغربي
2022-06-10
إخماد حريق في بلدة عين ذكر بريف درعا
2022-06-10
تسيير 5 سيارات جوالة لبيع المواد المقننة دون رسائل مسبقة في ريف اللاذقية
2022-06-10
مد قمصان اسفلتية لأربعة طرقات رئيسية في مدينة شهبا بالسويداء
2022-06-10
النقل: تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق
2022-06-10
رياضة
البرتغال تهزم التشيك في دوري الأمم الأوروبية
2022-06-10
مصر تخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا
2022-06-09
تسيتسيباس إلى دور الثمانية في بطولة شتوتغارت للتنس
2022-06-09
موراي إلى دور الثمانية في بطولة شتوتغارت للتنس
2022-06-09
24 فريقاً يشارك في البطولة الرياضية الجامعية لكرة قدم الصالات
2022-06-08
ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش
2022-06-08
ساكا أفضل لاعب في أرسنال للموسم الفائت
2022-06-08
اقتصاد
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى مستواه قبل العقوبات الغربية
2022-06-10
تراجع أسعار النفط مع تفاقم مخاوف ارتفاع الطلب
2022-06-10
أوربان: سياسة العقوبات وحظر الغاز الروسي ستدمر اقتصاد أوروبا
2022-06-10
مسؤول في خيرسون: فتح الحدود مع شبه جزيرة القرم سيسهل تصدير الحبوب
2022-06-10
التضخم في الولايات المتحدة في أعلى مستوى منذ عام 1981
2022-06-10
الذهب ينخفض قبيل بيانات التضخم الشهرية الأمريكية
2022-06-10
خبراء: أوروبا ستدفع ثمن قرارها حظر النفط الروسي
2022-06-09
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
النقل: تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق
أجنحة الشام تحول (مؤقتاً) رحلاتها من مطار دمشق إلى حلب
الدفاع الروسية: قواتنا الصاروخية والمدفعية قضت على أكثر من 350 شخصاً من المتطرفين الأوكرانيين خلال يوم واحد
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق
الصحة: تسجيل إصابة واحدة جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات
محافظة دمشق: إيقاف تزويد الميكروباصات والسرافيس بالمازوت أيام السبت ريثما تصل التوريدات النفطية
الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها
بتكلفة 3 مليارات ليرة… وضع محطة تحويل الرستن بالخدمة بعد إعادة تأهيلها
خضور: تعاون سورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف
استشهاد طالب وإصابة آخر برصاص ميليشيا (قسد) أثناء عودتهما من الامتحانات جنوب الرقة
جولة مصورة في البيمارستان النوري بدمشق
2022-06-10
تصوير: كناز عثمان
جولة مصورة في البيمارستان النوري بدمشق
2022-06-10
tarek2012
سابق
وزارة الخارجية الروسية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق
التالي
الشرطة الأمريكية تقتل شخصاً حاول دخول مدرسة بولاية ألاباما
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved