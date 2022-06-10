كوساتشيف: أمريكا تحاول إخفاء محتوى برامجها البيولوجية في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن مسؤول اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق بأنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا السيناتور قسطنطين كوساتشيف أنه سيتم التحقيق في تقرير البنتاغون حول أنشطته في المعامل البيولوجية الأمريكية على أراضي أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كوساتشيف قوله اليوم: إن الأمريكيين لم يرسلوا أبداً أي معلومات عن التعاون مع أوكرانيا إلى الأمانة الفنية لاتفاقية حظر تطوير الأسلحة البيولوجية في انتهاك لالتزاماتهم رغم أنهم ملزمون بذلك والشهادة الحالية هي أول مادة من هذا النوع.

وأضاف: للوهلة الأولى يبدو كل هذا وكأنه محاولة للتهرب من المسؤولية وإخفاء المحتوى الحقيقي للبرامج في أوكرانيا وهو ما فعله الأمريكيون في الـ24 من شباط الماضي حيث أمروا الأوكرانيين بإتلاف جميع آثار أنشطة المعامل البيولوجية بشكل عاجل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أقرت أمس بتقديمها الدعم على مدى السنوات العشرين الماضية لـ46 مختبراً ومؤسسة صحية ومركز تشخيص أمراض في أوكرانيا زاعمة أن التعاون كان “لأغراض سلمية”.

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