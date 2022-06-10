وفاة طفل وإصابة والديه جراء حادث سير على أوتوستراد دمشق درعا

درعا-سانا

توفي طفل رضيع وأصيب والداه بجروح خطيرة جراء حادث سير على أوتوستراد دمشق درعا جنوب جسر بلدة جباب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن ميكرو باص نوع هيونداي اصطدم مع دراجة نارية على متنها زوجان وابنهما الرضيع البالغ من العمر سبعة أشهر على اوتوستراد دمشق درعا جنوب جسر جباب بحوالي 1 كيلو متر ما أدى إلى وفاة الرضيع على الفور وإصابة الوالدين بجروح خطيرة.

ووفقاً للمصدر تم إسعاف الزوجين إلى أحد المشافي مع توقيف السائق وحجز المركبة أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية.

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