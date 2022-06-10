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استطلاع رأي يكشف ارتفاع مستوى ثقة الروس بالرئيس بوتين

2022-06-10

موسكو-سانا

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في روسيا ارتفاع مستوى الثقة بالرئيس فلاديمير بوتين بين المواطنين الروس إلى نحو 80 بالمئة.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام ونقله موقع روسيا اليوم إلى أن 78.3 بالمئة من الروس يؤيدون في الوقت الراهن عمل الرئيس بوتين في منصبه.

وذكر المركز أن نسبة الروس الواثقين ببوتين كانت تبلغ منذ بداية شباط الماضي 73 بالمئة فيما بلغت 70.4 بالمئة قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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