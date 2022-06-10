حفل فني لجمعية دار الأيتام على خشبة دار الأسد للثقافة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت خشبة دار الأسد للثقافة في اللاذقية حفلاً فنياً منوعاً لدار كفالة الأيتام في جمعية المساعي الخيرية الإسلامية وسط حضور رسمي وشعبي.

الحفل الذي تحييه الجمعية بشكل سنوي قدمه أطفالها بهدف تسليط الضوء على مواهبهم وتضمن أداء أغان وطنية مع لوحات راقصة وفواصل كوميدية ناقدة بأسلوب عرض شيق ومشهداً مسرحياً كما شاركت فرقة أوغاريت بإشراف مديرية الثقافة بعروض راقصة ولوحات فنية.

وتم عرض فيلم سينمائي قصير يستعرض أعمال وتاريخ الجمعية التي تعتبر أقدم الجمعيات الخيرية حيث تأسست عام 1928.

وأوضح رئيس الجمعية فواز دالي في تصريح لمراسلة سانا أن هدف الجمعية التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 60 طفلاً هو احتضان الأطفال الأيتام وتقديم الرعاية الكاملة لهم كما تستقبل حالات إنسانية في حالات الطلاق ومن مهامها العمل على دمجهم بالمجتمع وتنمية مواهبهم.

وبين مدير دار الأيتام في اللاذقية وليد أسمر أن هذه الاحتفالية تؤكد ضرورة تنمية مواهب الأطفال ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وتعليمياً في مختلف الظروف لرفع مستواهم وبناء شخصيتهم التي تسهم في بناء المجتمع.

وأشار مسؤول النشاطات في الجمعية محمد فتاحي إلى أن هذا الحفل يساهم في غرس حب الوطن والحياة والعلم والمعرفة لدى الأطفال لأنهم أرض خصبة لا بد من غرس القيم الطيبة فيها بينما لفت مشرف لجنة المتابعة بدار الأيتام عبد الرحمن حمزة إلى الدور المهم الذي تقوم به الجمعية من خلال متابعة الأطفال داخل وخارج الدار وتقديم الدعم النفسي والإنساني والإضاءة على الجوانب الفنية لديهم وتنميتها.

غفار ديب

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