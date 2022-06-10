(عجائب الدنيا) إصدار جديد مترجم عن الهيئة العامة السورية للكتاب

دمشق-سانا

أكثر من 366 أعجوبة من عجائب الدنيا قدمتها الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن إصدار جديد مترجم من تأليف أندريه برتينو وترجمة همام حسن زينة.

الكتاب الذي حاز المرتبة الثالثة ضمن جائزة سامي الدروبي للترجمة يقع في 512 صفحة من القطع المتوسط ويستعرض عجائب الدنيا القديمة والحديثة سواء كانت من صنع الإنسان أو الطبيعة.

ويقوم الكتاب أيضاً بسرد قصص الشعوب وحضاراتها ومن أبرز ما ذكره قصة سور الصين العظيم وتوت عنخ آمون في مصر وجسر البرج في لندن.

ويأخذ المترجم عبر أسلوبه المشوق القارئ في رحلة الى القمم العظيمة في إفريقيا ومملكة الباندا وإلى الرصيف المرجاني الكبير في أستراليا وإلى ديزني لاند الخيالية وفولغا أطول نهر في قارة أوروبا وجزر غالا باكوس في كولومبيا وإلى فينيسيا المذهلة ليعيش تجربة قراءة تجمع بين المتعة والفائدة.

كما أرفق الكتاب بصور توضيحية تمثل كل أعجوبة لكي تقترن المعلومات بصورة ذهنية تجعل لدى القارى رؤية متكاملة عن عالم الأعاجيب الساحر.

ويتطرق الكتاب كذلك إلى 366 أعجوبة موثقة بالرسوم التوضيحية والحقائق المذهلة في العالم الذي نعيشه.

ميس العاني

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