الاحتلال يعتدي على فلسطينيين ومتضامنين أجانب جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه فعالية مناهضة للاستيطان وسياسة التهجير في منطقة مسافر يطا في الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب المشاركين في الفعالية التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية في منطقتي بير العد وعين البيضا جنوب الخليل تحت شعار (لا نكبة جديدة في مسافر يطا) ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

واعتدى عشرات المستوطنين على الصحفيين ما أدى إلى إصابة مصوري وكالة وفا وتلفزيون فلسطين بجروح ورضوض.

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